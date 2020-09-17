منظمة الصحة: وصول 3 رحلات تحمل إمدادات متعلقة بـ«كورونا» إلى ليبيا

شحنة إمدادات طبية أرسلتها منظمة الصحة العالمية إلى ليبيا، 17 سبتمبر 2020. (مكتب المنظمة في ليبيا)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس، وصول ثلاث رحلات تحمل إمدادات صحية خاصة بفيروس «كورونا المستجد» إلى ليبيا.

وقال مكتب المنظمة في ليبيا عبر صفحته بموقع «فيسبوك» إن الشحنات شملت «قفازات، وأقنعة وأقنعة N95، وواقي للوجه، ومعاطف طبية، ونظارات واقية، ومكثفات أوكسجين، ومقاييس حرارة، ومعاطف لتعزيز الاستجابة لكوفيد-19» في ليبيا.

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ولفت إلى أنه سيتم توزيع هذه الإمدادات بالتعاون الوثيق مع السلطات الصحية في جميع أنحاء ليبيا، معربًا عن شكر المنظمة الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ ومؤسسة «بيل وميليندا جيتس» وحكومتي إيطاليا وألمانيا.

وفي 4 سبتمبر الجاري، وفرت منظمة الصحة مجموعة من معدات الحماية الشخصية «PPE»، وسملتها إلى مراكز العزل في بنغازي وسبها وطبرق، مؤكدة استمرارها في دعم التدابير الوقائية لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا.

يشار إلى أن المنظمة الدولية سبق أن شكت من «التأخير المتكرر» في إفراج مصالح الجمارك الليبية عن شحنات الطوارئ والإمدادات الإنسانية لمكافحة وباء فيروس «كورونا المستجد»، لافتة إلى إثارتها الأمر مرارًا مع رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ومسؤول اللجنة العلمية لمكافحة كورونا «دون جدوى».

شحنة إمدادات طبية أرسلتها منظمة الصحة العالمية إلى ليبيا، 17 سبتمبر 2020. (مكتب المنظمة في ليبيا)

شحنة إمدادات طبية أرسلتها منظمة الصحة العالمية إلى ليبيا، 17 سبتمبر 2020. (مكتب المنظمة في ليبيا)