باشاغا يلتقي وفدا من حكماء وأعيان ومشايخ المقارحة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أكتوبر 2020, 07:36 مساء
لقاء باشاغا مع وفد قبيلة المقارحة. الثلاثاء، 5 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)

التقى المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، ظهر اليوم الثلاثاء، وفدا من حكماء وأعيان ومشايخ قبيلة المقارحة، بمقر ديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن وفد قبيلة المقارحة أكد خلال اللقاء «ضرورة ترسيخ مبدأ التعاون والمصالحة الوطنية ولم شمل الليبيين تحت كلمة واحدة ورأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد طيلة السنوات الماضية».

وأضافت الوزارة أن باشاغا رحب من جهته «بهذه المبادرة التي من شأنها قطع الطريق أمام المتربصين وزارعي الفتن ومدبري المكائد بين كل الليبيين».

وطمأن المفوض بوزارة الداخلية أعضاء وفد قبيلة المقارحة «بأن قبيلة المقارحة جزء لا يتجزأ من كل المكونات والقبائل الليبية دون تمييز أو جهوية» بحسب الوزارة.

لقاء باشاغا مع وفد قبيلة المقارحة. الثلاثاء، 5 أكتوبر 2020. (وزارة الداخلية)
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