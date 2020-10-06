الحكومة الموقتة تناقش ميزانية 2021 بمشاركة البلديات

اجتماع وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الموقتة بمدينة البيضاء. (الإنترنت)

ناقشت وزارة المالية والتخطيط بالحكومة الموقتة بمدينة البيضاء، أعمال الميزانية التقديرية لكل الجهات الممولة من الخزانة العامة للعام المالي،2021، بمشاركة البلديات التابعة لها.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن مناقشة أعمال الميزانية التقديرية استغرقت 15 يومًا، وجرت بالربط الإلكتروني من خلال المنصة الرئيسية بوزارة المالية والتخطيط، التي جرى تقسيمها إلى عدد 6 منصات فرعية وهي «طبرق ودرنة والبيضاء وبنغازي وأجدابيا وجالو».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أنها المرة الأولى التي يشارك في المناقشة مراقبو الخدمات المالية، وكل الجهات الممولة من الخزانة العامة في كل المدن والمناطق التابعة لشرعية الحكومة الموقتة.

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وأشار المكتب الإعلامي إلى أنه سوف تتم إحالة مشروع الميزانية المقترح من قبلها إلى مجلس الوزراء وبعد دراسته، وستتم إحالته إلى مجلس النواب.