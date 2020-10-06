«مكافحة الأمراض»: 1031 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 1031 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

في حين تماثل للشفاء 334 مصابًا، وتوفي 6 آخرون، حسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتسلم المركز 4108 عينات موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1768 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 85 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1400 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 101 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 134 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني الزاوية 46 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان 112 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 91 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 9 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني تازربو 5 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 45 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني يفرن 11 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غدامس عينة واحدة، ومختبر كلية الطب جامعة طرابلس 300 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 38 ألفًا و468 حالة، منها 15 ألفًا و456 نشطة، و22 ألفًا و410 متعافى، بينما توفي 602 شخص، منذ بدء انتشار الوباء بالبلاد مارس الماضي.