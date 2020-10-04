الخارطة الوبائية في آخر تحديث: بنغازي تقفز لصدارة الوفيات بـ«كورونا»

غرفة العناية الفائقة بالحجر الصحي بمستشفى الهواري بنغازي. (الإنترنت)

كشف التحديث الأخير لإحصائيات انتشار وباء «كورونا» الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن مدينة بنغازي هي الأعلى في معدلات الوفيات، أمس السبت، بواقع ست حالات من إجمالي 14 حالة جرى تسجيلها في البلاد أمس.

وحسب بيان الوضع الوبائي المحلي، الصادر اليوم الأحد، فقد واصلت العاصمة طرابلس تصدرها أرقام الإصابات والشفاء بواقع 380 حالات إصابة، و399 شفاء.

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ووفق آخر تحديث، فقد سجل المركز 722 إصابة جديدة و14 حالة وفاة جراء فيروس «كورونا» في ليبيا يوم أمس السبت، حسب بيان عن الوضع الوبائي المحلي. وقال في بيان، نشره عبر صفحته على «فيسبوك» الأحد، إنه تسلم 3428 عينة من عدد من المختبرات، مشيرًا إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية «Real Time PCR» كانت النتائج أن من بين العينات «2706 عينات سالبة» و«722 عينة موجبة» منها 516 حالة جديدة و206 حالات مخالطة.

وبهذه الإحصائية الجديدة يكون إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا 36809 إصابات منذ ظهور الوباء في البلاد، منها 14788 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين نحو 21429 حالة، وتوفي جراء الإصابة بالفيروس 592 حالة منذ بداية ظهور الوباء في البلاد.