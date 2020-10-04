«مكافحة الأمراض»: 722 إصابة جديدة و14 حالة وفاة بـ«كورونا» في أنحاء البلاد

فحص عينات بمختبر فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض بسبها. (مركز مكافحة الأمراض، سبها)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 722 إصابة جديدة و14 حالة وفاة جراء فيروس «كورونا» في ليبيا أمس السبت، حسب بيان عن الوضع الوبائي المحلي.

وقال المركز في بيان، نشره عبر صفحته على «فيسبوك» اليوم الأحد، إنه تسلم ثلاثة آلاف و428 عينة من عدد من المختبرات، مشيرًا إلى أنه بعد فحص العينات بتقنية «Real Time PCR» أظهرت النتائج وجود 2706 عينات سالبة و722 عينة موجبة، منها 516 حالة جديدة و206 حالات مخالطة.

وبهذه الإحصائية الجديدة يكون إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا 36 ألفا و809 إصابات منذ ظهور الوباء في البلاد، منها 14 ألفا و788 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين نحو 21 ألفا و429 حالة، وتوفي جراء الإصابة بالفيروس 592 حالة منذ بداية ظهوره في البلاد.