سيف النصر: «توافق كبير» بين وفدي «النواب» و«الدولة» في بوزنيقة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | السبت 03 أكتوبر 2020, 02:43 مساء
وفدا مجلسي النواب والدولة خلال اجتماع بوزنيقة، جنوب العاصمة المغربية الرباط، في 2 أكتوبر 2020. (فرانس برس)

أعلن مبعوث مجلس النواب إلى دول المغرب العربي، السفير عبدالمجيد سيف النصر، أن جلسات الحوار بين مجلسي النواب والدولة استأنفت أعمالها في مدينة بوزنيقة المغربية، مشيرًا إلى «توافق كبير» بين وفدي المجلسين.

وأوضح سيف النصر في تصريح هاتفي إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، بأن «الوفود بدأت اجتماعها ليل أمس الجمعة في قصر الباهية ببوزنيقة لمناقشة المادة 15، والاتفاق بخصوص معايير تولي المناصب السيادية في هذه المادة»، منوهًا إلى بدء الاجتماع الثاني من هذه الجولة بين وفدي مجلسي النواب والدولة اليوم السبت.

ومن المقرر إصدار إيجاز صحفي في وقت لاحق، اليوم السبت، بما ناقشه وفدا الحوار في الاجتماع.

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والأربعاء، قال وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في حوار نشره معهد الدراسات الأمنية بجنوب أفريقيا، إن «المغرب لم تقدم أي مقترح ولا أية توصية، غير تشجيع الأشقاء الليبيين على الالتقاء والتباحث في ما بينهم، والتركيز على الحل لا على المسار».

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