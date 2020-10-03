«مالية الوفاق» تعلن أولويتها في تسوية الدين العام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 03 أكتوبر 2020, 12:01 مساء
وزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري خلال مؤتمر صحفي، 11 فبراير 2020، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

قال وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، إن أولويات الوزارة في تسوية الدين العام هي تسوية ما يتعلق بحقوق المواطن الليبي كالموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم لسنوات.

وأشار في تصريحات، نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «تسوية الدين العام ستكون له منفعتان فيما يتعلق بالمواطن، الأولى تقليص الدين العام، وتخفيف العبء عن الحكومة، والثانية تحفيز الاقتصاد».

ونوه إلى أن الكتلة النقدية الموجودة في البلاد تبلغ أكثر من 100 مليار دينار، كاشفًا أن 60% من النشاط الاقتصادي هو نشاط ظل خارج المنظومة الاقتصادية.

اقرأ أيضا: بومطاري يتابع تنفيذ برنامج «إصلاح المالية العام»

وأجرى بومطاري، الخميس، جولة تفقدية للجنة الدائمة لترشيد المرتبات وإدارة الحاسبات ومعهد التدريب المالي والمحاسبي، بهدف متابعة تنفيذ برنامج إصلاح المالية العام الذي اعتمدته الوزارة.

ورافق الوزير خلال الجولة، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، عبدالمنعم بالكور، الذي «أشاد بأهمية مشروع إصلاح المالية العامة ومعدلات الإنجاز التي تمت حتى تاريخه، المتمثلة في رفع كفاءة الكوادر الفنية، وتصميم وتنصيب المنظومات الإلكترونية الخاصة ببرنامج الإصلاح»

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد إصابته بـ«كورونا».. 3 عوامل تجعل ترامب في خطر
دولى
معيتيق يكشف حقيقة تقسيم مداخيل النفط ومصير عوائده وموقف السراج.. والعلاقات مع ...
ليبيا
المنتخب يعسكر لغينيا الاستوائية في تونس عبر وديتي توغو وجزر القمر
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: من «بوزنيقة» إلى «الغردقة» والعودة
ليبيا
أرسنال يطيح بليفربول خارج كأس الرابطة الإنجليزية
رياضة عالمية
المسماري: قرار القيادة العامة بخصوص مطارات الجنوب موقت
ليبيا
لهذا السبب.. غرامة أميركية على «طيران الإمارات» قدرها 400 ألف دولار
اقتصاد
هؤلاء مرشحون لمنصب ولي العهد في الكويت بعد رحيل الشيخ صباح
عربى
تسجيل مذكرة التفاهم بشأن الصلاحيات البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا لدى الأمم ...
ليبيا
العدد 254 من جريدة «الوسط»: ماذا ينتظر الأزمة الليبية في جنيف؟.. وحقوق المهمشين ...
ليبيا
ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي إلى 270 ألف برميل يوميا
ليبيا
«بلومبرغ»: الليرة التركية هبطت بنحو 24% مقابل الدولار
اقتصاد
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

عالم فيروسات يكشف مستقبل «كورونا» في أفريقيا