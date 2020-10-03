بومطاري يتابع تنفيذ برنامج «إصلاح المالية العام»

بومطاري خلال جولته التفقدية في اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات وإدارة الحاسبات ومعهد التدريب المالي والمحاسبي، 1 أكتوبر 2020. (مالية الوفاق)

أجرى وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، الخميس، جولة تفقدية للجنة الدائمة لترشيد المرتبات وإدارة الحاسبات ومعهد التدريب المالي والمحاسبي، بهدف متابعة تنفيذ برنامج إصلاح المالية العام الذي اعتمدته الوزارة.

ورافق الوزير خلال الجولة، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب المنعقد في طرابلس، عبدالمنعم بالكور، الذي «أشاد بأهمية مشروع إصلاح المالية العامة ومعدلات الإنجاز التي تمت حتى تاريخه، والمتمثله في رفع كفاءة الكوادر الفنية، وتصميم وتنصيب المنظومات الالكترونية الخاصة ببرنامج الإصلاح»، حسب بيان على صفحة وزارة المالية بموقع «فيسبوك»، الجمعة.

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وقال بومطاري إن مراحل التنفيذ تسير بشكل مرضي وفقًا للخطة العامة برغم الظروف المصاحبة لجائحة «كورونا»، منبهًا إلى «تحقيق تقدم ممتاز في برنامج إقفال الحسابات الختامية للسنوات المالية المتراكمة».

بومطاري خلال جولته التفقدية في اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات وإدارة الحاسبات ومعهد التدريب المالي والمحاسبي، 1 أكتوبر 2020. (مالية الوفاق)

بومطاري خلال جولته التفقدية في اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات وإدارة الحاسبات ومعهد التدريب المالي والمحاسبي، 1 أكتوبر 2020. (مالية الوفاق)