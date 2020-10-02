سحب 43 مسحة أنفية بلعومية في مصراتة

مركز مصراتة الطبي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة عن سحب 43 مسحة أنفية بلعومية، اليوم الجمعة، بهدف الكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

وفي إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي في البلدية، قالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» إن المسحات توزعت بواقع 38 داخل مقر فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، وخمس خارجه، لافتة إلى إحالة جميع المسحات إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع مصراتة.

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وأحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض 29 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في مصراتة، الجمعة، ضمن حصيلة إجمالية بلغت 509 حالات في عموم ليبيا.

وبهذه الإحصائية يرتفع عدد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 35717 حالة، منها 14813 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين 20334 متعافيًا، وتوفي نحو 570 شخصًا.