توزيع إصابات «كورونا».. طرابلس الأعلى في عدد المصابين والمتعافين

عامل يحمل عينة في مختبر للكشف عن الإصابة بفيروس «كورونا» في مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

تصدر مدينة طرابلس قائمة المدن الليبية الأكثر تسجيلا للمصابين بفيروس «كورونا المستجد»، وكذلك أعداد المتعافين من الفيروس بحسب الإحصائية الخاصة بالوضع الوبائي ليوم الخميس، الأول من أكتوبر، والتي أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة، والتي سجلت 509 إصابات جديدة و11 حالة وفاة على مستوى ليبيا.

ووفق الإحصائية التي نشرها المركز الوطني لمكافحة الأمراض عبر صفحته على «فيسبوك» فقد سجلت مدينة طرابلس 155 حالة إصابة جديدة من بينها 77 إصابة جديدة و78 حالة مخالطة، بينما سجلت المدينة تعافي 308 حالات من الفيروس.

وأظهر بيان المركز تسجيل 77 إصابة في غريان، و16 إصابة في مدينة بنغازي، وعشر إصابات في راقدالين، و18 إصابة في المنشية - الجميل، وأربع إصابات في الحرابة، وثلاث إصابات في النواحي الأربع، وخمس إصابات في المعمورة، وأربع إصابات في زلطن، و27 إصابة في صبراتة، وثماني إصابات في جنزور، و33 إصابة في الجفارة، و26 إصابة في الزاوية المركز، و22 إصابة في زليتن.

وسجل المركز 29 إصابة في مصراتة، وأربع إصابات في الأصابعة، وثلاث إصابات في الجميل، وثماني إصابات في الزاوية الغرب، و19 إصابة في زوارة، وعشر إصابات في الزنتان، وسبع إصابات في درج، وعشر إصابات في سرت، وإصابتين في كل من الخمس وتازربو، وإصابة واحدة في كل من القلعة، وترهونة، وصرمان، والرجبان، والعوينية، والكفرة وغدامس.

كما أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 440 حالة شفاء، منها 308 حالات في طرابلس، و30 حالة في صبراتة، وأربع حالات في تازربو، وحالة واحدة في ظاهر الجبل، و56 حالة في زوارة، وحالتان اثنتان في مصراتة، وعشر حالات في الزاوية المركز، و23 حالة في غريان، وحالة واحدة في الزنتان، وخمس حالات في درج.

أما المتوفون جراء الإصابة بالفيروس فقد سجل المركز 11 حالة وفاة جديدة، منها ثلاث حالات في قصر الأخيار، وحالتان في الزاوية المركز، وأربع حالات في بنغازي، وحالتان اثنتان في غريان.

وبهذه الإحصائية يرتفع عدد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 35717 إصابة، منها 14813 حالة نشطة، بينما بلغ عدد المتعافين 20334 حالة وتوفي نحو 570 حالة.