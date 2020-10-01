توقف إجراء المسحة الأنفية في أجدابيا

عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا, (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا، اليوم الخميس، توقف كشف المسحة الأنفية، وذلك لنفاد محاليل تشغيل جهاز الكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن النشرة الوبائية اليومية ستتوقف إلى حين توافر محاليل الجهاز أو إجراء الكشف بمختبر آخر خارج أجدابيا بعد توقف المختبر المرجعي بالمدينة عن الكشف.

- ليبيا تسجل 683 إصابة جديدة بـ«كورونا» و533 حالة شفاء

وضمن حصيلة إجمالية بلغت 683 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في عموم ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض ست إصابات جديدة في أجدابيا.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» منذ ظهوره في ليبيا مارس الماضي وحتى، اليوم الخميس، إلى 35 ألفًا و208 حالات، بينها 14 ألفًا و755 حالة نشطة، و19 ألفًا و894 حالة شفاء، و559 حالة وفاة.