توقف إجراء المسحة الأنفية في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 10:39 مساء
عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا, (صفحة المستشفى على فيسبوك)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا، اليوم الخميس، توقف كشف المسحة الأنفية، وذلك لنفاد محاليل تشغيل جهاز الكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن النشرة الوبائية اليومية ستتوقف إلى حين توافر محاليل الجهاز أو إجراء الكشف بمختبر آخر خارج أجدابيا بعد توقف المختبر المرجعي بالمدينة عن الكشف.

- ليبيا تسجل 683 إصابة جديدة بـ«كورونا» و533 حالة شفاء

وضمن حصيلة إجمالية بلغت 683 حالة إصابة بفيروس «كورونا» في عموم ليبيا خلال الساعات الـ24 الماضية، أحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض ست إصابات جديدة في أجدابيا.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» منذ ظهوره في ليبيا مارس الماضي وحتى، اليوم الخميس، إلى 35 ألفًا و208 حالات، بينها 14 ألفًا و755 حالة نشطة، و19 ألفًا و894 حالة شفاء، و559 حالة وفاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هؤلاء مرشحون لمنصب ولي العهد في الكويت بعد رحيل الشيخ صباح
عربى
ارتفاع إنتاج ليبيا النفطي إلى 270 ألف برميل يوميا
ليبيا
«بلومبرغ»: الليرة التركية هبطت بنحو 24% مقابل الدولار
اقتصاد
ترامب يعتزم خفض عدد اللاجئين في أميركا إلى رقم قياسي
دولى
رحيل محمود محمد الدحومي رئيس منتدى بنغازي
ثقافة وفن
بايدن: الشعب الأميركي لن يقف مكتوف الأيدي إذا خسر ترامب ورفض التنحي
دولى
بيانات أولية: نسبة مشاهدة المناظرة بين ترامب وبايدن أدنى من 2016
دولى
«هذا المساء» مع رغدة ابراهيم - دور الأحزاب في الحياة السياسية في ليبيا
فيديو
تشييع أمير الكويت الراحل عقب وصول جثمانه من أميركا
عربى
السوق الموازية خلال سبتمبر: الدولار يتراجع 9.1% واليورو 10.6% والاسترليني 12.8% ...
ليبيا
طائرة مقاتلة تخترق حاجز الصوت في باريس وتثير الذعر
دولى
الحبري يكشف عن صرف الحكومة الموقتة ميزانية مكافحة «كورونا» خلال 10 أيام
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

العلماء يدرسون أسباب انخفاض الوفيات بين مصابي «كورونا» بأفريقيا