الحكومة الموقتة توافق على توريد «مصنع أكسجين» لمستشفى البيضاء

مستشفى الثورة بمدينة البيضاء. (أرشيفية: الإنترنت)

وافقت الحكومة الموقتة، خلال اجتماع بين رئيس الوزراء عبدالله الثني والنائب عبدالمطلب ثابت على توريد وتركيب مصنع لتعبئة الأكسجين بمستشفى الثورة ببلدية البيضاء بالجبل الأخضر.

وقال النائب عن مدينة البيضاء، عبدالمطلب ثابت، لـ«بوابة الوسط» الخميس إنه سيجري «تركيب المصنع في الفترة القريبة القادمة داخل مستشفى الثورة ببلدية البيضاء، وسيكون بسعة إنتاجية تقدر (350) أسطوانة يوميا».

ولفت ثابت إلى أن «توفير هذا المصنع أمر ضروري لتخفيف المعاناة التي يعاني منها المواطن حيث الطلب الزائد على الأكسجين وخصوصا بعد ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بلدية البيضاء والبلديات المجاورة لها».

يذكر أن مستشفى الثورة ببلدية البيضاء يقوم بتقديم الخدمات الطبية لرقعة جغرافية كبيرة بالجبل الأخضر تمتد من مدينة المرج غربا إلى درنة شرقا.

عضو مجلس النواب عن مدينة البيضاء عبد المطلب ثابت. (الوسط)