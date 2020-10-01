«العملية السياسية» في مشاورات سيالة مع بوقادوم والسفير الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 01:39 مساء
وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث وزير الخارجية المفوض محمد الطاهر سيالة، اليوم الخميس، مع نظيره الحزائري صبري بوقادوم مستجدات الوضع في ليبيا والتنسيق بين البلدين لإنجاح العملية السياسية لحل الأزمة الليبية.

وحسب الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تطرق سيالة وبوقادوم خلال اتصال هاتفي للعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين.

ويوم الأربعاء، توافق رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، على «ضرورة توقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، وأهمية أن يفضي الحوار بين الليبيين إلى انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت ممكن».

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من جهة أخرى، استقبل وزير الخارجية المفوض بمقر ديوان الوزارة بالعاصمة طرابلس السفير الايطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو، وحسب وزارة الخارجية «ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في الملف الليبي ومستجدات العملية السياسية». ونقلت الوزارة عن السفير الايطالي التأكيد على «ضرورة الحل السلمي للأزمة الليبية ودعم بلاده هذه العملية».

ويوم الأربعاء، أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأميركي مايك بومبيو في روما أن «الجهود المشتركة مع الحلفاء خلال الأسابيع الأخيرة حول الأزمة الليبية أصبحت تؤتي ثمارها».

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