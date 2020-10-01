الثني يطالب بتخصيص 15 مليون دينار لدعم مربي المواشي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 01 أكتوبر 2020, 09:19 صباحا
رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، (أرشيفية: الإنترنت)

طلب رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمخاطبة المصرف المركزي في البيضاء لتخصيص دعم مالي لسد احتياجات مربي المواشي من الأعلاف بقيمة 15 مليون دينار.

ووفقا لكتاب الثني، الذي نشرته وكالة الأنباء الليبية أمس الأربعاء، جدد الثني مطالبته بتخصيص المبلغ، إلحاقا بكتابه المؤرخ في الثامن من أبريل الماضي، المحال بموجبه كتاب وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بشأن تخصيص دعم مالي لسد احتياجات مربي المواشي من الأعلاف ومتعلقاتها.

وأكد الكتاب أن الثروة الحيوانية من ركائز الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن الطلب جاء نظرا لما يعانيه المربون من نقص شديد في الأعلاف وارتفاع أسعارها في السوق الموازية.

وأوضح الكتاب أن الدعم المطلوب يأتي لتغطية احتياجات 10 ملايين رأس من «الأغنام والماعز والإبل والأبقار والخيول»، التي تحتاج إلى 50 ألف طن من الأعلاف، فيما يبلغ سعر الطن ألف دينار ليبي، لتكون الحصة المستحقة من الدعم لكل رأس 5 كيلوغرامات، وبذلك يكون إجمالي القيمة المالية 50 مليون دينار، وقيمة الدعم المطلوب 15 مليون بنسبة 30%.

وفي تصريحات تلفزيونية الثلاثاء الماضي، كشف محافظ المصرف المركزي في البيضاء، علي الحبري، عن صرف معظم المبلغ الذي خصص لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بواقع 300 مليون دينار، خلال عشرة أيام فقط، محملا الثني مسؤولية صرف تلك المبالغ.

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