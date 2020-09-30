السوق الموازية خلال سبتمبر: الدولار يتراجع 9.1% واليورو 10.6% والاسترليني 12.8% أمام الدينار

هوت العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية أمام الدينار الليبي خلال شهر سبتمبر، حيث كسرت العملة الأميركية حاجز الستة دينارات لينزل سعر صرف الدولار إلى 5.86 دينار اليوم نهاية سبتمبر الجاري، مقابل 6.45 دينار يوم الثلاثاء أول سبتمبر، وذلك بفارق 59 قرشًا، وبنسبة تراجع وصلت 9.1 %.

كذلك كسرت العملة الأوروبية حاجز السبعة دينارات والبريطانية الثمانية دينارات، لتهوي بنسبة 10.6% و 12.8% على التوالي، فقد خسر اليورو 80 قرشًا ليهبط إلى 6.70 دينار اليوم، مقابل 7.50 دينار أول سبتمبر الجاري.

كما فقد الجنيه الاسترليني دينارًا وثمانية قروش خلال الشهر نفسه، إذ تراجع إلى 7.32 دينار اليوم مقابل 8.40 دينار أول سبتمبر الجاري. وانخفضت الليرة التركية 12 قرشًا خلال سبتمبر إلى 0.75 دينار مقابل 0.87 دينار، والدينار التونسي الذي تراجع بواقع 20 قرشًا إلى 2.10 دينار مقابل 2.35 دينار