السراج ناعيا أمير الكويت: فقدنا قائدا حكيما كان ساعيا للم الشمل ورأب الصدع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 06:53 مساء
السراج خلال كلمة مسجلة بثها موقع الأمم المتحدة خلال الدورة 75 للجمعية العامة، الخميس 24 سبتمبر 2020. (حكومة الوفاق)

بعث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، برقية تعزية إلى نائب الأمير ولي عهد دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لتقديم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي اليوم الثلاثاء.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» إن السراج أعرب في برقيته عن خالص العزاء والمواساة في الفقيد الكبير، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته والشعب الكويتي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

وقال رئيس المجلس الرئاسي: «لقد فقدنا بوفاة سمو الشيخ صباح قائدا حكيما كرس حياته لخدمة بلاده والأمتين العربية والإسلامية، وكان طوال حياته ساعيا للم الشمل ورأب الصدع وتوحيد المواقف العربية».

وفاة أمير الكويت صباح الأحمد الصباح
الشيخ نواف الجابر الصباح أميرا للكويت خلفا للراحل صباح الأحمد.. رسميا

وأعلن مجلس الوزراء الكويتي مساء اليوم، أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصبح أميرا للبلاد، بعد الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الديوان الأميري في الكويت، وفاة أمير البلاد، صباح الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 91 عامًا.

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