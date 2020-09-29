تدريب 192 موظفا في بلديتي كاباو وجادو على عملية الاقتراع والفرز

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 سبتمبر 2020, 06:21 مساء
الدورة التدريبية لموظفي مراكز الاقتراع في بلديتي كاباو وجادو. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)

نظمت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية دورة تدريبية لموظفي مراكز الاقتراع في بلديتي جادو وكاباو والتي استهدفت 192 موظفا في البلديتين خلال الأيام الماضية.

وقالت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية إن الدورة التدريبية لموظفي مراكز الاقتراع جرت بمقار اللجان الفرعية لكل من البلديتين.

وأوضحت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن الدورة التدريبية استهدفت تدريب 91 موظفا في بلدية كاباو و101 موظف في بلدية جادو.

وقالت اللجنة المركزية إن المادة التدريبية تضمنت التعريف بعملية الاقتراع والفرز والعد والإجراءات الاحترازية لجائحة «كورونا».

وأشارت اللجنة المركزية إلى أن بلدية زاوية الجنوب لا يزال التدريب بها مستمرا، فيما سيبدأ يوم غد الأربعاء انطلاق عملية التدريب لموظفي مراكز الاقتراع ببلدية الحرابة.

الدورة التدريبية لموظفي مراكز الاقتراع في بلديتي كاباو وجادو. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)
الدورة التدريبية لموظفي مراكز الاقتراع في بلديتي كاباو وجادو. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)
الدورة التدريبية لموظفي مراكز الاقتراع في بلديتي كاباو وجادو. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)
الدورة التدريبية لموظفي مراكز الاقتراع في بلديتي كاباو وجادو. (اللجنة المركزية للانتخابات البلدية)
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