بجهود ذاتية.. العاملون بشركة سرت يصنعون مضخة تشغيل محطة كهرباء البتروكيماويات

مضخة تحكم في الزيت صنعها العاملون بشركة سرت (يمين) وأخرى صناعة ألمانية. (شركة سرت لإنتاج وتصنيع الغاز)

نجح العاملون في شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز في تصنيع مضخة التحكم في الزيت بالوحدة الغازية الثالثة بمحطة كهرباء البتبروكيماويات.

جاء ذلك بعد توقف المحطة عن العمل جراء عطل فني، حيث تبين وجود انخفاض في ضغط الزيت، وبرادة حديد عالقة في مصفى الزيت، وتآكل وضرر كبير في الجسم الرئيسي للمضخة، حسب بيان منشور على صفحة الشركة بموقع «فيسبوك».

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ولأهمية المخضة في تشغيل الوحدة الغازية الثالثة بمحطة كهرباء البتروكيماويات وصعوبة توفيرها، قررت شركة سرت تصنيع الجزء المتضرر داخل الورشة المركزية الأولى التابعة لإدارة الصيانة بتوصية ومتابعة من قسم هندسة الصيانة بالشركة.

وتمكن الفنيون والعاملون بالورشة المركزية الأولى بالفعل من تصنيع الجزء المتضرر في مضخة التحكم في ضغط الزيت، وبمواصفات قياسية مطابقة للجزء الأصلي وفي زمن قياسي، حسب البيان.