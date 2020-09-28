وزير الطاقة التركي يعلن عن قرب استكمال إنشاء محطة كهرباء قرب طرابلس

وزير الطاقة والموارد التركي فاتح دونماز، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، عن قرب استكمال مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء قرب العاصمة طرابلس تنفذه إحدى الشركات التركية، بحسب ما أدلى به في مقابلة مع وكالة «الأناضول» نشرت اليوم الأحد.

وأضاف دونماز خلال حديثه أن «بعض المستثمرين الأتراك لديهم اتفاقات في ليبيا حول محطات الكهرباء التي تدار بالغاز الطبيعي»، لافتا إلى أن «هناك مشروع تنفذه شركة تركية لإنشاء محطة كهرباء على وشك الانتهاء بالقرب من العاصمة طرابلس».

وذكر دونما أن القدرة الإنتاجية للمحطة تقدر بنحو ألف ميغاوات، مشيرا إلى «أهمية توفير الأمن لإنتاج ونقل الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل المحطة وإلا ستصبح بلا فائدة».

وفي 28 أغسطس الماضي، بحثت شركة العامة للكهرباء إمكانية إنشاء وحدات توليد بقدرات إنتاجية عالية في محطة كهرباء جنوب طرابلس، بالتعاون مع شركة «جاليك» التركية للطاقة، التي زار وفد منها موقع المحطة.

وتعاني الشبكة العامة للكهرباء في ليبيا من عجز كبير في إنتاج الطاقة، بسبب حاجة محطات التوليد للصيانة والتعديات المتكررة على مكونات الشبكة، ما أدى إلى ارتفاع عدد ساعات طرح الأحمال التي أثرت على الحياة اليومية للمواطنين.

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وفي 17 سبتمبر الجاري، أعلنت الجريدة الرسمية التركية، دخول مذكرة التفاهمات الاقتصادية والتجارية المبرمة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني في 13 أغسطس الماضي حيز التنفيذ اعتبارا من 15 سبتمبر.

وتنص مذكرة التفاهمات الاقتصادية والتجارية على استكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية، وتهدف إلى استمرارية المشاريع التركية غير المكتملة، وحل المشكلات التي واجهت مشاريع البناء المنفذة في ليبيا، وذلك بحسب تصريح وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقدته مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق الطاهر الجهيمي بأنقرة، قبل أسابيع.