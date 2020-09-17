مذكرة التفاهم بين أنقرة و«الوفاق» تدخل حيز التنفيذ وتتيح للشركات التركية حصة الأسد من مشاريع البناء والطاقة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 07:13 مساء
الجهمي ووزيرة التجارة التركية أثناء توقيع الاتفاقية في أنقرة، 13 أغسطس 2020. (وزارة التجارة التركية)

أعلنت الجريدة الرسمية التركية، دخول مذكرة التفاهمات الاقتصادية والتجارية المبرمة بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني في 13 أغسطس حيز التنفيذ اعتبارا من الثلاثاء الماضي.

وتنص مذكرة التفاهمات الاقتصادية وتجارية على استكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية، وتهدف إلى استمرارية المشاريع التركية غير المكتملة، وحل المشكلات التي واجهتها مشاريع البناء المنفذة في ليبيا وذلك بحسب تصريح وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقدته مع وزير التخطيط في حكومة الوفاق الطاهر الجهيمي بأنقرة، قبل اسابيع.

واعتبرت جريدة «ديلي صباح» التركية، اليوم الخميس، هذه الاتفاقية «خطوة بناءة نحو هدف حكومة طرابلس المتمثل في إعادة بناء الدولة التي مزقتها الحرب الأهلية».

وبالموافقة الرسمية على مذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان في 13 أغسطس الماضي، سيُمهد الطريق أمام الشركات التركية للعمل في العديد من المشاريع في ليبيا، بحسب الصحيفة التركية.

حصة قطاع البناء التركي في ليبيا 29 مليار دولار
ويمهد هذا الإقرار الرسمي إلى أن تحصل الشركات التركية، لاسيما في مجالي البنية التحتية والطاقة، على نصيب الأسد من صفقات تجارية، دون تطبيق المعايير المتفق عليها عند إجراء المناقصات.

وأكدت «ديلي صباح» أن الشركات التركية بدأت العمل بالفعل في مشاريع تتعلق بقطاع البناء والتي ظلت متوقفة بسبب الصراعات المستمرة.

ونقل التقرير تصريحا سابقا لرئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى كارانفيل، قال فيه إن القيمة الإجمالية للمشاريع التي أنجزها قطاع البناء التركي في الخارج تبلغ 428 مليار دولار، وبلغت حصة ليبيا منها 29 مليار دولار، على الرغم من المشاريع غير مكتملة لأسباب أمنية.

حكومة الوفاق تخطط لبدء 184 مشروعا جديدا
أما وزير التخطيط الليبي الطاهر الجهيمي، كشف إن البلاد تخطط لبدء 184 مشروعا جديدا، مع إعطاء الأولوية للبنية التحتية والصحة والتعليم، وأنها خصصت ميزانية قدرها 16 مليار دولار لهذا الغرض.

بموجب اتفاق تجاري جديد.. قلق فرنسي من سيطرة تركية كاملة على ميناء طرابلس

المذكرة الجديدة تأتي استكمالا لاتفاق بشأن الحدود البحرية ومذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري وقعتهما حكومة الوفاق في نوفمبر الماضي، وأثارا جدلا، واعترض عليهما مجلس النواب والتي بموجبها دعت السلطات الليبية بغرب البلاد شركات الغاز والنفط التركية إلى الاستثمار في مجال التنقيب عن موارد الطاقة.

كما وقع في وقت سابق من هذا الشهر وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى ورانك، ومحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود، بروتوكول تعاون في مجال الاقتصاد والتكنولوجيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة العالمية تحذّر من معدلات «مقلقة» لانتقال عدوى كورونا في أوروبا
دولى
الليرة التركية تسجل هبوطا غير مسبوق أمام الدولار
اقتصاد
«عكس التيار» مع محمد زيدان - بين أجندة الشارع والساسة.. أين تتجه بوصلة الحراك؟
فيديو
تشاوش أوغلو: اقتربنا من اتفاق مع روسيا حول عملية سياسية في ليبيا
ليبيا
السراج يعلن رغبته تسليم مهام منصبه لسلطة جديدة في موعد أقصاه نهاية أكتوبر
ليبيا
محمد عماري زايد: الشرعية التي نستند إليها ليست مرتبطة بشخص مهما كان مركزه
ليبيا
ميسي يتألق مع برشلونة ويسجل للمرة الأولى تحت قيادة كومان
رياضة عالمية
مجموعة «إتش أند إم» تنهي تعاونها مع مورّد صيني متهم بفرض السخرة على أفراد من ...
اقتصاد
ترامب: لقاح لعلاج «كورونا» خلال شهر.. والفيروس قد يختفي من نفسه
دولى
السعودية تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ورفضها المساس باستقرار المنطقة
عربى
ليبيا تحيي يوم الشهيد في ذكرى استشهاد عمر المختار
ليبيا
طلبة أولى طب بشري في بنغازي يؤدون الامتحان على ضوء النقالات بعد انقطاع الكهرباء
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لقاح «كورونا» سيكون من فئتين