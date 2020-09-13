شركة إنكا التركية تستأنف تنفيذ مشروعات توليد الكهرباء خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 13 سبتمبر 2020, 07:10 مساء
اجتماع مسئولي ديوان المحاسبة مع شركة إنكا التركية, 13 سبتمبر 2020. (ديوان المحاسبة)

توقع ديوان المحاسبة أن تستأنف شركة إنكا التركية تنفيذ مشروعاتها في محطات توليد الكهرباء في ليبيا خلال أيام، بعد لقاء عقده رئيس الديوان خالد شكشك، مع مسئولي الشركة اليوم الأحد.

وبحسب بيان للديوان اليوم، تناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بتنفيذ إنكا محطات التوليد الكهربائية.

ويأتي الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان، بناء على كتاب شكشك الموجه لرئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، والذي طالب فيه، بإمهال الشركة 20 يوما للبدء الفعلي في العقود الجديدة والمتمثلة في تنفيذ محطتي غرب طرابلس ومصراتة دون قيد أو شرط.

من جهتهم أبدى المسؤولون بالشركة التركية، استعدادهم الفوري لاستكمال الإجراءات الخاصة بالعقود، وأعربوا عن قدرة الشركة ورغبتها الشروع في تنفيذ العقود التي أبرمت معها دون أي شروط مسبقة.

رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك, 13 سبتمبر 2020. (ديوان المحاسبة)
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