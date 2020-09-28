مراكز العزل في مصراتة تستقبل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا»

غرفة في مركز عزل بمصراتة، (أرشيفية: صحة الوفاق)

استقبلت مراكز العزل في بلدية مصراتة ثلاثة مصابين بفيروس «كورونا المستجد»، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ودخلت حالة إلى مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم 2، بينما وصلت حالتان إلى قسم العزل بمركز مصراتة الطبي، حسب إيجاز اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» بمصراتة، المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

بينما غادر مصابان قسم العزل بمركز مصراتة الطبي بعد تعافيهما، وتوفي آخر في مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام رقم 2.

وأشار الإيجاز إلى أن إجمالي عدد المصابين بمراكز العزل بلغ 27 حالة، منها 16 حالة تتلقى الرعاية في غرف العناية الفائقة.

واكتشفت 33 حالة إصابة بالفيروس في مصراتة، حسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس السبت.