أحوال الطقس اليوم: ارتفاع درجات الحرارة في مناطق الشمال الشرقي

طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تشهد مناطق الشمال الشرقي والوسط والجنوب ارتفاعا في درجات الحرارة، بينما تبقى الأجواء معتدلة على الشمال الغربي.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 28 و42 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

أجواء غائمة مع احتمال بسيط لسقوط رخات خفيفة من المطر على بعض المناطق، بينما تكون الرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و33 درجة مئوية، وبين 36 و39 درجة مئوية على أبونجيم والقريات.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و42 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على غدامس والحمادة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و42 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و41 درجة مئوية.