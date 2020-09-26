ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الموازية

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي خمسة قروش في السوق الموازية، اليوم السبت، مقارنة بالسعر الذي أغلقت عليه السوق في نهاية تعاملات الأسبوع.

وصعد سعر صرف العملة الأميركية إلى 5.52 دينار، مقابل 5.47 دينار؛ بينما استقرت باقي العملات الأخرى الأكثر تداولًا في السوق، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وبقي سعر صرف اليورو عند 6.30 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.90 دينار، كما سجلت الليرة التركية 0.72 دينار، والدينار التونسي 1.99 دينار ليبي، وهي الأسعار ذاتها المسجلة في ختام تعاملات الخميس الماضي.