«الإمداد الطبي» يتسلم شحنة «تحصينات أطفال»

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن تسلم مخازن جهاز الإمداد الطبي بطرابلس، مساء الجمعة، شحنة من تحصينات الأطفال تتضمن لقاح الفيروس العجلي «الروتا».
وأشارت في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى أن الجهاز سيشرع في توزيع الشحنة عبر فروعه التي تنتشر في أغلب المدن والمناطق، لتحصين الفئات المستهدفة عبر مراكز الرعاية الصحية المختصة.
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يشار إلى أن مخازن جهاز الإمداد الطبي تسلمت في 10 أغسطس الماضي، شحنة من اللقاحين «الرباعي» و«الخماسي»، فيما تسلمت في 12 من يوليو الماضي، شحنة من «لقاح شلل الأطفال، واللقاح السداسي، واللقاح الخماسي، ولقاح داء الكلب، ولقاح الحمى الصفراء».