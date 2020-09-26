«الإمداد الطبي» يتسلم شحنة «تحصينات أطفال»

وصول شحنة «تحصينات أطفال» إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي، 25 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن تسلم مخازن جهاز الإمداد الطبي بطرابلس، مساء الجمعة، شحنة من تحصينات الأطفال تتضمن لقاح الفيروس العجلي «الروتا».

وأشارت في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إلى أن الجهاز سيشرع في توزيع الشحنة عبر فروعه التي تنتشر في أغلب المدن والمناطق، لتحصين الفئات المستهدفة عبر مراكز الرعاية الصحية المختصة.

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يشار إلى أن مخازن جهاز الإمداد الطبي تسلمت في 10 أغسطس الماضي، شحنة من اللقاحين «الرباعي» و«الخماسي»، فيما تسلمت في 12 من يوليو الماضي، شحنة من «لقاح شلل الأطفال، واللقاح السداسي، واللقاح الخماسي، ولقاح داء الكلب، ولقاح الحمى الصفراء».

وصول شحنة «تحصينات أطفال» إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي، 25 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق)