مؤسسة الاستثمار تنجز المرحلة الأولى من مشروع «التحول»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 سبتمبر 2020, 11:28 مساء
رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار، د. على محمود، يتوسط خبراء المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية، ومديري الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة، 25 سبتمبر 2020. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، اليوم الجمعة، إنجاز المرحلة الأولى من مشروع «التحول»، والذي يعتبر من «أهم مسارات استراتيجيات المؤسسة المعتمدة»، وذلك بحضور المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية، وخبراءها الدوليون، ومديري الشركات والمحافظ الاستثمارية التابعة، إلى جانب مشاركة مدير المشروع.
 
وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع تصميم واعتماد نظام تشغيلي يضمن فاعلية العمليات التشغيلية وتحقيق الشفافية والرقابة الداخلية، والحوكمة والامتثال لمبادي «سانتياغو»، وذلك حسب بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- مؤسسة الاستثمار تنجز المرحلة الأولى من «التحول الشامل» خلال سبتمبر

وأشار البيان إلى اعتماد المؤسسة في هذه المرحلة من المشروع «هيكل تنظيمي يُلبي الأهداف الموضوعة، وحزمة شاملة للسياسات واللوائح المالية والاستثمارية، وكذلك أنظمة الرقابة الداخلية بما يًحاكي أحدث الممارسات في الصناديق السيادية العالمية».

ولفت إلى ارتقاء  تقييم التزام المؤسسة بمبادئ «سانتياغو» إثز تنفيذها لهذه المرحلة إلى 20 درجة من أصل 24 درجة علمًا بأن تقييم المؤسسة في منتصف العام الماضي وقبل إعلان استراتيجيتها كان ست درجات على نفس المقياس.

وتهدف المؤسسة الليبية للاستثمار من خلال تنفيذ استراتيجياتها الشاملة إلى إ«دارة أصولها العالمية بأكبر قدر من الفعالية، وبما يتوافق مع نظام عقوبات الأمم المتحدة على ليبيا»، حسب البيان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة تحذر من «احتمال» وفاة مليوني شخص بـ«كورونا» في هذه الحالة
دولى
مجموعة العمل الاقتصادية الأممية تناقش سبل معالجة أزمة الكهرباء في ليبيا
ليبيا
بوتين يعرض على الولايات المتحدة تبادل «ضمانات بعدم التدخل» في الانتخابات
دولى
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية من تونس
رياضة محلية
توقعات بوصول إنتاج النفط الليبي إلى مليون برميل يوميا
ليبيا
جريدة «الوسط»: اختراقان لمسارات برلين قبل شهر من ملتقى جنيف
ليبيا
زعيم كوريا الشمالية يعتذر عن قتل كوري جنوبي «منشق»
دولى
نص كلمة السراج أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة
ليبيا
السراج: الوصول الفعلي لوقف دائم لإطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي ...
ليبيا
روسيا تنظم مناورات بمشاركة 80 ألف عسكري من الصين وإيران وبيلاروسيا
دولى
العدد 253 من جريدة «الوسط»: اختراق مسارات برلين.. وهجرة العقول الليبية أزمة ...
ليبيا
مقتل ليبي على أيدي ليبي في محطة مترو بفرنسا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل المتعافي من «كوفيد-19» مصدر للعدوى؟