مؤسسة الاستثمار تنجز المرحلة الأولى من «التحول الشامل» خلال سبتمبر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 سبتمبر 2020, 11:45 صباحا
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، (أرشيفية: الإنترنت)

تنتهي المؤسسة الليبية للاستثمار من إنجاز المرحلة الأولى من مشروع التحول الشامل خلال سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن يوضع المشروع موضع التنفيذ خلال الربع الرابع من العام الجاري.

جاء ذلك في بيان صادر عن المؤسسة، أمس الجمعة، أشارت فيه إلى اجتماع رئيسها، د.علي محمود، الخميس الماضي، مع الرئيس التنفيذي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، دنكان بونفيلد، الذي يمثل شبكة عالمية تضم ما يقرب من 40 صندوق ثروة سياديًّا عالميًّا.

اقرأ أيضا مؤسسة الاستثمار تقدم عرضا عن تهيئة القوائم المالية لديوان المحاسبة

وقدمت المؤسسة خلال الاجتماع تحديثًا حول «التقدم المحرز» في مسارات استراتيجية «التحول الشامل» للسنوات المقبلة، مع التأكيد على مواصلة العمل ضمن إطار عقوبات الأمم المتحدة، إذ قال د. علي محمود إن «المؤسسة لا تطالب برفع العقوبات أو بإلغاء التجميد على أصولها، بل تعديل نظام العقوبات كي يتسنى لنا الحيلولة دون تعرض الأصول الليبية المجمدة لمزيد الخسائر في قيمتها».

وأضاف إن ذلك يأتي «ضمن مساعي حماية وصون أصول واستثمارات الشعب الليبي لتأمين مستقبل الأجيال الليبية القادمة، وتعزيز الاستقرار المالي بهدف إحراز التقدم الاقتصادي الملموس»، مؤكدًا استمرار التزام المؤسسة بالعمل ضمن إطار عقوبات الأمم المتحدة.

بدوره، عبر بونفيلد عن سعادته لـ«التقدم الذي أحرزته المؤسسة واستراتيجيتها المستقبلية»، مؤكدًا أن صناديق الثروة السيادية تلعب دورًا حيويًّا في إرساء الاستقرار الذي تحتاجه الاقتصادات النامية بشكل كبير، وعبر عن تطلعه إلى العمل عن كثب مع المؤسسة في إطار جهودها للاضطلاع بمسؤوليتها وتحقيق إمكاناتها.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المصاعب الاقتصادية تعيد الحمير للخدمة في شوارع عدن
عربى
وباء «كوفيد-19» يعقد عمل الصحفيين
دولى
مشروع «تقارب» يوزع كتاب «وحش القمامة» في 5 بلديات
ليبيا
إردوغان يعلق على رغبة السراج تسليم السلطة نهاية أكتوبر المقبل
ليبيا
تقديرات فرنسية بـ«وقوف باشاغا وقوتين عظميين» وراء رغبة السراج في التنحي
ليبيا
البعثة الأممية توضح تفاصيل الاجتماع الثالث للحوار الاقتصادي الليبي برئاسة وليامز
ليبيا
معيتيق يكشف مهام «اللجنة المشتركة»: إعداد ميزانية موحدة والإشراف على تحويل ...
ليبيا
معيتيق: تشكيل لجنة مشتركة تشرف على إيرادات النفط وضمان التوزيع العادل
ليبيا
حفتر: جميع المبادرات تحت شعارات التسوية الشاملة انتهت بالفشل الذريع
ليبيا
حفتر يعلن استئناف تصدير النفط «شرط عدم استخدامه لتمويل الإرهاب»
ليبيا
موسم الأمطار الغزيرة والسيول يهدد المواطنين.. ومخاوف من تكرار مأساة 2019
ليبيا
«إف بي آي» يحذر من خطر مواجهات بين «مجموعات متطرفة» في أميركا
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لقاح «كورونا» سيكون من فئتين