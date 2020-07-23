مؤسسة الاستثمار تقدم عرضا عن تهيئة القوائم المالية لديوان المحاسبة

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، الدكتور علي محمود، (أرشيفية: الإنترنت)

قدمت المؤسسة الليبية للاستثمار عرضا توضيحيا عن المسار الإستراتيجي الخاص بتقييم الاستثمارات، وتهيئة القوائم المالية لتقديمها للمراجعة الخارجية، والتي تعتبر من ضمن إستراتيجية المؤسسة التى انطلقت في يناير الماضي.

جاء ذلك في اجتماع أمس الأربعاء، بحضور رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي للمؤسسة الدكتور علي محمود، وبعض مديري الإدارات بالديوان، وأيضا مدير مشروع إقفال القوائم المالية، واللجنة التسييرية المكونة من الشركات التابعة للمؤسسة.

اقرأ أيضا: مؤسسة الاستثمار ترحب بمراجعة وفحص قوائمها المالية من قبل ديوان المحاسبة

واستعرض فريق شركة الخدمات المهنية العالمية «ديلويت» المكون من خبراء ومستشارين متخصصين، نطاق ومنهجة العمل، والأهداف ومراحل تنفيذ المشروع، وأهم الخطوات المنجزة، ونوعية التقارير التي ستسلم للمؤسسة، إذ أكدت «ديلويت» أنها ستسلم التقرير النهائي في سبتمبر القادم.

يأتي الاجتماع في إطار متابعة ديوان المحاسبة أداء المؤسسة، وذلك في إطار مهامها المنوطة بها.