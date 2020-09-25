لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب تدعم إجراء الانتخابات البلدية

رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إدريس بن عمران. (أرشيفية: الوسط)

أعلنت لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب في طبرق، عن دعمها إجراء الانتخابات البلدية في «المناطق التابعة لشرعية المجلس».

وقال رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إدريس بن عمران، لـ«بوابة الوسط» الجمعة إن «اللجنة ترحب بإجراء الانتخابات البلدية في المناطق التابعة لشرعية المجلس، وفي أقرب فرصة كما تعهد السيد رئيس المجلس في تصريح سابق في أعقاب الاحتجاجات الشعبية الأخيرة».

وأكد بن عمران بأن ذلك سيكون «دليلا على الاستقرار وسيعطي الفرصة لسكان البلديات لاختيار من يدير شؤون حياتهم اليومية».

ولفت النائب إدريس بن عمران إلى أن انتخابات البلديات «حق يكفله الإعلان الدستوري، ويعزز مبدأ المسؤولية لدى المجتمع».

وشدد بن عمران على «ضرورة تقديم الدعم الكافي للمفوضية الخاصة بانتخاب البلديات للقيام بمهامها وحث المواطنين على الانخراط في الانتخابات والشفافية في الاختيار».

وقدم رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب، إدريس بن عمران، «شكره لمؤسسات المجتمع المدني التي أبدت استعدادها للعمل من أجل نجاح الانتخابات البلدية».