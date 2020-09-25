اشتباكات بين «الضمان» و«أسود تاجوراء» شرق طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 سبتمبر 2020, 12:40 مساء
صورة مقتطعة من فيديو متداول لاشتباكات بين كتيبتين شرق طرابلس، 25 سبتمبر 2020، (الإنترنت)

استيقظ سكان منطقتي بئر الأسطى ميلاد و«البيفيو» المحاذية لمنطقة تاجوراء، شرق العاصمة طرابلس، على أصوات إطلاق الرصاص ودوي الأسلحة المتوسطة والثقيلة، فيما تبين أنها اشتباكات بين فصيلين مسلحين في المنطقة، وهما كتيبتا الضمان وأسود تاجوراء.

وقال سكان قريبون من المنطقة اتصلت بهم «بوابة الوسط» إنهم لا يعرفون سبب الاشتباكات، وإنهم فوجئوا فجر اليوم الجمعة بأصوات إطلاق النار، التي أخذت في التصاعد، ليتطور القتال إلى استخدام السلاح الثقيل.

وتحدثت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسمي المنطقتين عن سقوط قتلى وجرحى، لم يتسن تحديد عددهم حتى الساعة، بينهم آمر أحد الفصيلين.

وهذه هي الاشتباكات الأولى من نوعها بين فصائل مسلحة في مدينة طرابلس منذ توقف حرب العاصمة.

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