محمد عماري: المحادثات بين روسيا وتركيا بشأن ليبيا توقفت

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 10:10 مساء
عضو المجلس الرئاسي، محمد عماري زايد. (لقطة مثبتة من فيديو بثته إدارة التواصل والإعلام)

كشف عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد عماري، عن توقف المحادثات بين تركيا وروسيا حول ليبيا، بسبب «رفض الروس الخروج من ليبيا»، معتبرا أن تعامل روسيا مع الملف الليبي «مبنى على تشخيص خاطئ».

وقال عماري في مقابلة مع قناة «فبراير» مساء اليوم، الخميس، إن المفاوضات بين تركيا وروسيا «هذه المفاوضات توقفت ونحن على تواصل دائم بالأشقاء الأتراك بالخصوص وهناك نقاط لا يمكن الإفصاح عنها الآن والحديث عنها بشكل علني، ولكن المحادثات الآن توقفت».

وأوضح عماري أن «الجانب الروسي متمسك بموقفه لا يريد خروجا من منطقة سرت والجفرة، وهذا في حد ذاته تحد كبير للجميع واستمرار وإمعان في موقف روسيا الداعم مرتزقة الفاغنر المحتلين الأرض الليبية، وهذه كلمة لابد أن نقولها بكل وضوح، جزء كبير من الأرض الليبية محتل من قبل مرتزقة فاغنر هذه الشركة التي تتبع الدولة الروسية مباشرة».

واعتبر عماري أن إعادة نشر «مرتزقة فاغنر» في منطقة حساسة من التراب الليبي في سرت والجفرة والموانئ النفطية والمنطقة الجنوبية بعد انسحابها من طرابلس والمنطقة الغربية يهدف إلى «فرض خط عازل بين الشرق والغرب الليبي وهو أمر في غاية الخطورة».

- مشاورات «على مستوى فني» بين تركيا وروسيا في أنقرة بشأن ليبيا الثلاثاء
- تشاوش أوغلو: اقتربنا من اتفاق مع روسيا حول عملية سياسية في ليبيا
- لافروف: الوضع في ليبيا «صداع» لكثير من اللاعبين الدوليين

وأكد أن هناك تواصلا لم ينقطع من قبل حكومة الوفاق مع روسيا بشأن هذا الملف وملفات أخرى «لكن الدولة الروسية لها حساباتها كذلك وموقفها الخاص بها. روسيا ترجع إلى العام 2011 وترى أن ما حدث وقتها فوضى شارك فيها الناتو وبالتالي الوضع يحتاج إلى ترتيب لكنها أدخلت مرتزقة فاغنر لابتزاز الدولة الليبية ممثلة في حكومة الوفاق الوطني وابتزاز الليبيين في مواردهم لصالح طرف معين ترى أن مصالحها معه».

وأشار عماري إلى أن روسيا دولة كبرى صاحبة قرار في مجلس الأمن «لكن في نهاية الأمر الحوار معها شيء والوصول معها لاتفاقات والعمل معها شيء آخر لكن الواقع الحقيقي أن مرتزقة الفاغنر تحتل التراب الليبي، وتصر على مغادرة التراب الليبي بعد تحقيق مكاسب سياسية وعسكرية للطرف المعتدي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

منظمة الصحة تحذر من «احتمال» وفاة مليوني شخص بـ«كورونا» في هذه الحالة
دولى
مجموعة العمل الاقتصادية الأممية تناقش سبل معالجة أزمة الكهرباء في ليبيا
ليبيا
بوتين يعرض على الولايات المتحدة تبادل «ضمانات بعدم التدخل» في الانتخابات
دولى
المنتخب يستعد لغينيا الاستوائية من تونس
رياضة محلية
توقعات بوصول إنتاج النفط الليبي إلى مليون برميل يوميا
ليبيا
جريدة «الوسط»: اختراقان لمسارات برلين قبل شهر من ملتقى جنيف
ليبيا
زعيم كوريا الشمالية يعتذر عن قتل كوري جنوبي «منشق»
دولى
نص كلمة السراج أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة
ليبيا
السراج: الوصول الفعلي لوقف دائم لإطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي ...
ليبيا
روسيا تنظم مناورات بمشاركة 80 ألف عسكري من الصين وإيران وبيلاروسيا
دولى
العدد 253 من جريدة «الوسط»: اختراق مسارات برلين.. وهجرة العقول الليبية أزمة ...
ليبيا
مقتل ليبي على أيدي ليبي في محطة مترو بفرنسا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل المتعافي من «كوفيد-19» مصدر للعدوى؟