تسجيل 13 إصابة جديدة بـ«كورونا» في أجدابيا

جانب من أعمال سحب عينات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بأجدابيا)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا، اليوم الخميس، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».



وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع أجدابيا تسلم 22 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية تسع عينات، وإيجابية 13 عينة، بواقع ثماني حالات جديدة، وخمس مخالطة.

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وتوزعت الإصابات بواقع ثماني حالات في أجدابيا وخمس في خليج السدرة، فيما لم تعلن اللجنة تسجيل أية حالات شفاء أو وفاة.



وأمس الأربعاء، أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» في أجدابيا تسجيل ست إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى ست حالات شفاء، وحالة وفاة وحيدة.