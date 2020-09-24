السراج: الوصول الفعلي لوقف دائم لإطلاق النار يقتضي أن تكون سرت والجفرة منزوعتي السلاح

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 سبتمبر 2020, 07:34 مساء
كلمة سابقة للسراج بالأمم المتحدة. (أرشيفية- الإنترنت)

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أن الوصول الفعلي لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار في ليبيا يقتضي أن «تصبح منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة منهما ومن كل الأراضي الليبية تحقيقا للسيادة الليبية على كل التراب الليبي».

وأوضح في كلمته التي ألقاها، اليوم الخميس، أمام الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن ذلك استحقاق وطني يقع على حكومة الوفاق مسؤولية الوفاء به، مرحبًا بالتأييد الدولي والإقليمي لمبادرته لوقف إطلاق النار التي أطلقها في 21 أغسطس الماضي.

وأشار السراج إلى ترحيبه بما «جاء في بيان القيادات السياسية في الشرق الليبي الذين دعوا فيه لوقف إطلاق النار وضرورة عودة إنتاج النفط»، لكنه أشار إلى «أننا لم نر بعد تجاوبًا من المجموعات المسلحة التابعة للمعتدين بل تصريحات عدائية، وحدوث خروقات (...) لذا نحملهم المسؤولية الكاملة عن حدوث مواجهات عسكرية وما تجره من خسائر ودمار».

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