«داخلية الوفاق»: ضبط المتهم بخطف وقتل فتحية اللافي

السيدة فتحية اللافي، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق ضبط المتهم في جريمة خطف وقتل السيدة فتحية اللافي.

وتمكن مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية بالوزارة، بالتعاون مع عدة أجهزة أمنية، على رأسها قسم البحث الجنائي تاجوراء، من ضبط المتهم في الواقعة، الذي أفصح أيضا عن مكان دفن جثة المجني عليها، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع المتهم، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها القضائية بالخصوص، كما تقدمت الوزارة بالتعازي والمواساة لأهل الضحية.

السيدة فتحية في العقد السادس من العمر، وقد تقدم أهلها ببلاغ عن فقدها منذ مغادرتها منزلها في منطقة مشروع الهضبة بطريق المطار، صباح يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري، وكانت متجهة إلى مصحة الخليل التخصصية بالعاصمة طرابلس.