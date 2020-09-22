المشري يدعو ملطا لدعم الملف الليبي في المحافل الدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 11:59 مساء
خالد المشري ووزير خارجية مالطا، إيفاريست بارتولو, (أرشيفية : المجلس الأعلى للدولة)

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مالطا إلى دعم الملف الليبي في المحافل الدولية من خلال حث الجميع على الالتزام بمخرجات أي حوار بين الأطراف الشرعية الليبية.

جاء ذلك خلال لقاءً المشري اليوم الثلاثاء، عبر دوائر الإنترنت المغلقة مع وزير خارجية مالطا، إيفاريست بارتولو، بمشاركة سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز ساليبا.

وبحسب بيان للمجلس الأعلى للدولة، تناول اللقاء أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون وتعزيز العلاقة بين البلدين، بالإضافة إلى «الدور الإيجابي» الذي تلعبه مالطا في حل الأزمة الليبية؛ كما تم التطرق للمشاورات الجارية والجدول الزمني المقترح للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.

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- المشري وآكار يناقشان في أنقرة مبادرات وقف إطلاق النار وفرص استئناف الحوار السياسي

وفي وقت سابق من اليوم، ناقش المشري، ووزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، خلال لقاء في العاصمة التركية أنقرة، مبادرات وقف إطلاق النار في ليبيا، وفرص استئناف الحوار السياسي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء خصص «لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار وفرص استئناف الحوار السياسي وسبل تعزيز السلام في ليبيا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين».

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