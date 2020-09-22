المشري وآكار يناقشان في أنقرة مبادرات وقف إطلاق النار وفرص استئناف الحوار السياسي

لقاء آكار والمشري في أنقرة. الثلاثاء 22 سبتمبر 2020. (المجلس الأعلى للدولة)

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، ووزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، مبادرات وقف إطلاق النار في ليبيا، وفرص استئناف الحوار السياسي، حسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع آكار والمشري، اليوم الثلاثاء، في العاصمة التركية أنقرة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن اللقاء خصص «لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار وفرص استئناف الحوار السياسي وسبل تعزيز السلام في ليبيا، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين».

لقاء آكار والمشري في أنقرة. الثلاثاء 22 سبتمبر 2020. (المجلس الأعلى للدولة)

لقاء آكار والمشري في أنقرة. الثلاثاء 22 سبتمبر 2020. (المجلس الأعلى للدولة)