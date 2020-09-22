«مالية الوفاق» تحيل مرتبات شهر سبتمبر لمصرف ليبيا المركزي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 08:30 مساء
شعار وزارة المالية بحكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق، أنها سلمت اليوم، أذونات صرف مرتبات شهر سبتمبر، الخاصة بجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة، إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، أفادت بأن التنفيذ سيكون خلال بضعة أيام.

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وفي بداية الشهر الحالي، أوقفت وزارة المالية في تحديثها لمنظومة المرتبات 17 ألف مرتب، وهو الإجراء الذي قال مدير المكتب الإعلامي للوزارة إنه «يتطابق مع القانون، ويدخل من باب مكافحة الفساد».

وأضاف أن منظومة المرتبات بالوزارة رُبطت بمنظومتي الأحوال المدنية ومشروع الرقم الوطني لمعالجة الاختلالات الواردة في بند المرتبات.

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