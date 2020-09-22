اكتشاف 24 إصابة جديدة بـ«كورونا» في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 12:34 مساء
مقر مركز عزل في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد».

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلدية إلى 3045 حالة، منها 2229 نشطة، كما تماثل للشفاء 750 مصابًا، بينما توفي 66 آخرون، حسب بيان اللجنة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واكتشف 847 إصابة في ربوع البلاد يوم الأحد الماضي، في آخر إحصائية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الصادرة أمس.

وجاءت مصراتة في المرتبة الثالثة من حيث عدد الإصابات، بعد طرابلس والخمس، وذلك بواقع 24 حالة.

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