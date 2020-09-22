«الليبية - النرويجية» للأسمدة تصدر 8 آلاف طن آمونيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 سبتمبر 2020, 10:55 صباحا
أحد مصانع الشركة الليبية النرويجية للأسمدة، (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة الليبية - النرويجية للأسمدة «لايفكو» تصدير 8 آلاف طن متري من مادة الآمونيا.

وقالت الشركة إن السفينة «غاز سنابر» وصلت أمس الإثنين إلى رصيف شحن الأمونيا في مرسى البريقة لتحميل الشحنة، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأبدت الشركة تطلعها أن تكون هذه الشحنة باكورة شحنات أخرى قادمة، وأن تعود المصانع إلى التشغيل ولو بشكل جزئي بعد الحصول على كميات الغاز والمرافق اللازمة.

يذكر أن «لايفكو» شركة غرضها التجاري هو ملكية وتشغيل مرافق إنتاج الأسمدة والغازات الصناعية ذات العلاقة، وإنتاج وبيع هذه المنتجات، حيث تسهم فيها المؤسسة الوطنية للنفط بنسبة 25%، وبنسبة 25% للمؤسسة الليبية للاستثمار، وبنسبة 50% مساهمة من شركة «يارا» النرويجية.

وعانت الشركة تعثر نشاطها خلال الأشهر الماضية، ما دفع المساهمين فيها إلى عقد لقاءات عدة لمناقشة المشكلة، كان آخرها في 28 أغسطس.

ومع قرار القيادة العامة، يوم الجمعة الماضي، السماح بإعادة إنتاج وتصدير النفط، تتمكن الشركة من التزود بالطاقة اللازمة للإنتاج وأيضًا تصدير منتجاتها عبر الموانئ.

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