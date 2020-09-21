النجار يطالب بضرورة التنسيق مع مركز مكافحة الأمراض لبدء حملة تطعيم طلاب المدارس

مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار، (أرشيفية: بوابة الوسط)

طالب مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار مدير النشاط المدرسي بوزارة التعليم في حكومة الوفاق بضرورة التنسيق مع المركز لبدء تطعيم طلاب المدارس خلال العام الدراسي الجديد (2020- 2021).

وقال النجار في خطابه الموجه إلى مدير النشاط المدرسي، إنه من الواجب «مخاطبة مكاتب الخدمات التعليمية بمناطق ومدن ليبيا للتنسيق مع مشرفي التطعيمات بمكاتب الرعاية الصحية الأولية لتطعيم طلبة المدارس. على أن تكون آلية وموعد التنفيذ حسب الترتيبات المحلية لظروف كل منطقة على حدة، بما يضمن نجاح برنامج التطعيمات»، حسبما نشر المركز، اليوم الإثنين.