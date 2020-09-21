مركز إيواء طريق السكة في طرابلس يستقبل 88 مهاجرا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 سبتمبر 2020, 08:36 صباحا
مهاجرون في مركز إيواء طريق السكة في طرابلس، 14 سبتمبر 2020، (جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية)

استقبل مركز إيواء طريق السكة في طرابلس، فجراليوم الإثنين، 88 مهاجرًا غير شرعيين، أنقذهم حرس السواحل وأمن الموانئ، خلال محاولتهم الإبحار إلى أوروبا.

ويحمل المهاجرون جنسيات عربية وأفريقية وآسيوية، وقد قدِّمت لهم المساعدات الإيوائية، حسب بيان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصدر أمس الأحد تقرير أممي كشف أن تسعة آلاف و500 مهاجر غير شرعي، غادروا السواحل الليبية خلال الأول من مارس وحتى 31 يوليو العام الجاري، 13% منهم أطفال، مؤكدًا أن طرابلس والزاوية الأكثر نشاطًا للمغادرين من البلد خلال خمسة أشهر، في حين دخلت مسارات الهجرة من تونس والجزائر كمنافس للاجئين الوافدين من ليبيا.

وسجل تقرير الأمم المتحدة حول «تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ليبيا»، أن نسبة 82% من المهاجرين رجال و5% نساء، مقارنة بـ6636 شخصًا خلال نفس الفترة من العام السابق، موزعين بواقع 79% رجال و6% نساء و15% من الأطفال.

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