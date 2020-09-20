«تسييري طبرق» يستنكر الاعتداء على المهاجرين المصريين ويطالب برفع الغطاء الاجتماعي عن الجناة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 20 سبتمبر 2020, 05:01 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

عبر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج هاشم بوالخطابية، عن استنكاره بـ«أشد العبارات» الاعتداء على المهاجرين غير الشرعيين (المصريين) الذين تعرضوا قبل أيام للتعذيب والابتزاز من قبل مجموعة خارجة عن القانون.

وأكد المجلس في بيان اليوم، سيادة دولة القانون، داعيا إلى رفع الغطاء الاجتماعي الصادر عن مجلس الحكماء في الجرائم المتعلقة بتهريب البشر وتعذيبهم وابتزازهم.

كما أكد المجلس تضامنه الكامل مع لجان التحقيق بخصوص الحادثة، لتعزيز التعامل الإنساني مع كل البشر دون تمييز أو استثناء، داعيا كافة الجهات العامة وخاصة الأمنية والعسكرية، لمعاقبة كافة الخارجين عن القانون وخاصة مهربي البشر.

وانتشر مقطع فيديو  قبل أيام، لمهاجرين غير شرعيين مصريين، تعرضوا للتعذيب من قبل بعض مهربي البشر.

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