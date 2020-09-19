بالصور: استمرار تطوير الطريق الدائري الرابع في بنغازي

جانب من أعمال تطوير الطريق الدائري الرابع في بنغازي. (الإنترنت)

تواصل بلدية بنغازي أعمال تطوير الطريق الدائري الرابع، الجزء الواقع بين طريقي المطار والعروبة، جزيرة دوران سوق السيارات، مرورًا بأحياء السلام والمحيشي وشبنه (أ، ب، ج ) وعلي بن أبي طالب «السرتي».



وتشمل أعمال التطوير إلغاء التقاطعات المباشرة بين الطريق الدائري والشوارع المغذية، عبر تنفيذ الجزر الوسطية لتحقيق دوران آمن، والعمل على إنسيابية الحركة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة البلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتتضمن الأعمال تنفيذ وتركيب البلدورات وأعمدة الإنارة العامة للطريق الدائري تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية. وتأتي أعمال التطوير هذه ضمن عمل لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، حسب البيان.



جانب من أعمال تطوير الطريق الدائري الرابع في بنغازي. (الإنترنت)

جانب من أعمال تطوير الطريق الدائري الرابع في بنغازي. (الإنترنت)