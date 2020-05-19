تنفيذ الجزء الأخير من رصف الطريق الدائري الرابع في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 03:39 مساء
عمال يقومون برصف الطريق الدائري الرابع في بنغازي , 19 مايو 2020 (الإنترنت)

أعلنت بلدية بنغازي تنفيذ الجزء الأخير من أعمال الرصف للطريق الدائري الرابع، من شارع القيروان حتى شارع الأندلس، بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

وقالت البلدية إنها ستقوم بالأعمال المكملة، المتمثلة في الجزر الوسطية والإشارات المرورية والإنارة لمسار الطريق الدائري الرابع بالكامل، حسب بيان على صفحتها بموقع «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

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وأشارت إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن مهام لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي برئاسة رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني.

وأمس الإثنين، بدأت البلدية في أعمال الصيانة وإعادة رصف ازدواج امتداد شارع الوحدة العربية (شارع عشرين) بمنطقة حي الأنصار (الليثي سوق اللحوم ) تحت إشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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