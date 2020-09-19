العاصفة «كاسيلدا» تصل إلى الساحل الليبي غدًا مع توقعات بتحولها إلى «إعصار»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 19 سبتمبر 2020, 10:16 صباحا
خريطة توضح مركز الإعصار جانوس في البحر المتوسط أمس الجمعة قبل تحوله إلى عاصفة تصل الساحل الليبي غدا. (طقس ليبيا)

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تشمل غالبية مناطق الشمال الشرقي، قد تكون جيدة على الجبل الأخضر، وذلك جراء العاصفة المتوسطية «كاسيلدا» القادمة من اليونان.

وتطورت العاصفة المتوسطية «كاسيلدا»، أمس الجمعة، إلى إعصار من الدرجة الأولى يؤثر على مناطق غرب اليونان، أُطلق عليه اسم «جانوس»، لكن توقعات تشير إلى ضعفه وتحوله مجددًا إلى عاصفة تتحرك نحو الجنوب لتقترب، غدًا الأحد، من مناطق الجبل الأخضر أو طبرق أو كليهما معًا، حسب صفحة «طقس ليبيا» على موقع «فيسبوك».

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وفيما يلي نستعرض توقعات النماذج العالمية:
النموذجان الأميركي والأوروبي يتوقعان أن تقترب العاصفة من مناطق شمال الجبل الأخضر صباح الأحد، مصحوبة برياح غربية وشمالية غربية سرعتها تتراوح بين 40 و60 كلم/ س، مع هبات تصل إلى 80 كلم/ س.

وستتحرك العاصفة مساءً وتقترب من طبرق، ثم تضعف وتتحول خلال فترة الليل إلى منخفض جوي عادي.

النموذج الألماني يتوقع أن تتطور العاصفة مرة أخرى إلى إعصار من الدرجة الأولى يتمركز جنوب غرب اليونان، اليوم السبت، ثم يتحرك غدًا الأحد ناحية جنوب جزيرة كريت ويؤثر على مناطق شرق الجبل الأخضر وطبرق برياح شمالية غربية سرعتها تتراوح بين 40 و50 كلم/ س مع هبات تصل إلى 70 كلم/ س.

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