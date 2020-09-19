العاصفة «كاسيلدا» تصل إلى الساحل الليبي غدًا مع توقعات بتحولها إلى «إعصار»

خريطة توضح مركز الإعصار جانوس في البحر المتوسط أمس الجمعة قبل تحوله إلى عاصفة تصل الساحل الليبي غدا. (طقس ليبيا)

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أمطارًا خفيفة إلى متوسطة تشمل غالبية مناطق الشمال الشرقي، قد تكون جيدة على الجبل الأخضر، وذلك جراء العاصفة المتوسطية «كاسيلدا» القادمة من اليونان.



وتطورت العاصفة المتوسطية «كاسيلدا»، أمس الجمعة، إلى إعصار من الدرجة الأولى يؤثر على مناطق غرب اليونان، أُطلق عليه اسم «جانوس»، لكن توقعات تشير إلى ضعفه وتحوله مجددًا إلى عاصفة تتحرك نحو الجنوب لتقترب، غدًا الأحد، من مناطق الجبل الأخضر أو طبرق أو كليهما معًا، حسب صفحة «طقس ليبيا» على موقع «فيسبوك».

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