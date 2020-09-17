«داخلية الموقتة» تحذر من «عاصفة متوسطية» وتؤكد استعدادها لأي طارئ

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 17 سبتمبر 2020, 07:50 مساء
شعار وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، اليوم الخميس، المواطنين بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر لإمكانية تردي حالة الطقس فجر الأحد المقبل وفقًا لتوقعات مراكز التنبؤات والأرصاد الجوية، التي أعلنت توجه عاصفة متوسطية لضرب الساحل الليبي خصوصًا في المنطقة الشرقية.

ودعت الوزارة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» الجميع إلى تقليل التحرك قدر المستطاع واقتصاره على الضرورة، والانتباه خلال قيادة المركبات الآلية على الطرقات العامة، وتثبيت كل ما يمكن أن تزيله سرعة الرياح، وذلك للسلامة العامة في حال صدقت هذه التنبؤات.

وأكدت أنها على أهبة الاستعداد عبر فرق الدفاع المدنية وأقسام ومراكز الشرطة في حال حدوث أي طارئ.

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