اليوم.. انطلاق امتحانات الخريف في جامعة سرت وسط إجراءات احترازية مشددة

جامعة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

تنطلق اليوم السبت، الامتحانات بكليات جامعة سرت، لفصل الخريف للعام الجامعى 2020/2019، وسط تشديد للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشى انتشار وباء كورونا.

وأكد رئيس جامعة سرت أ.د أحمد المحجوب، إلى «بوابة الوسط»، اتخاذ كافة الاستعدادات والترتيبات لاستقبال الطلاب وإجراء الامتحانات بمختلف الكليات.

وأوضح أن رئاسة الجامعة شكلت ثلاث لجان للإشراف على الامتحانات التى سيشارك فيها أكثر 8800 طالب وطالبة، وتشمل اللجان الثلاث اللجنة الطبية برئاسة عميد كلية العلوم الصحية الدكتور عبد الحكيم الصادق، ولجنة الخدمات برئاسة الدكتور عبدالله امهلهل الكاتب العام بالجامعة، واللجنة العلمية برئاسة وكيل الجامعة للشؤون العلمية الدكتور عبد السلام أبوخشم

وبحسب المحجوب تم تجهيز أكثر من 58 لجنة للامتحانات، والتي ستجري على فترتين صباحية ومسائية، مشيرا إلى اتباع كافة الشروط والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19، بتوفير كافة الإمكانيات للطلاب المتقدمين للامتحانات التى تتواصل خمس أسابيع.

وأشار إلى تعقيم وتجهيز كافة القاعات الدراسية لاستقبال الطلاب والمشرفين عليهم، وتوفير المواد المعقمة والكمامات والأدوات الطبية الاحترازية، وفقا للمواصفات المطلوبة.