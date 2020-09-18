طرابلس تسجل أكثر من نصف إصابات «كورونا» في ليبيا خلال 24 ساعة

أدوات مستخدمة في سحب عينات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (الإنترنت)

تصدرت العاصمة طرابلس قائمة المدن الليبية الأكثر إصابة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث سجلت وحدها 334 حالة جديدة ضمن 616 حالة أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض في عموم ليبيا.

وتوزعت باقي الإصابات على 32 مدينة في ليبيا، حيث سجلت غريان 33 حالة، ومصراتة 27 حالة، وزليتن 53 حالة، وسواني بني آدم حالة واحدة، ومثلها في المعمورة والرياينة والمنشية- الجميل والرحيبات وجادو والغريفة وغدامس، إضافة إلى أربع حالات في باطن الجبل ومثلها في صرمان، وحالتين في الزاوية الغرب ومثلهما في الماية، حسب بيان لمركز مكافحة الأمراض.

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وأحصى المركز الوطني لمكافحة الأمراض ثلاث إصابات في الجميل ومثلها في ترهونة والخمس، و13 في جنزور، وحالتين في الزاوية الجنوب ومثلهما في كاباو وقصر الأخيار وطبرق، و25 حالة في الزاوية المركز، وأربع حالات في القرة بوللي، ومثلها في أجدابيا، وخمس حالات في الزنتان.

إضافة إلى ثماني حالات في تازربو ومثلها في سبها وبنت بية، و21 حالة في الشاطئ ومثلها في الكفرة، علاوة على خمس حالات في درج.

في حين توزعت حالات الشفاء الـ299 التي أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بواقع 250 حالة في طرابلس، وثلاث حالات في كل من الرحيبات وتازربو وغريان ومصراتة، وأربع حالات في كل من الأبرق والبيضاء، إضافة إلى حالتين في أجدابيا، وسبع حالات في الكفرة، وتسع في الزنتان، وخمس في صرمان.

أما حالات الوفاة الـ13 فتوزعت بواقع حالة في كل من مزدة وأجدابيا وجادو والمنشية-الجميل، وصرمان، ومصراتة، وزليتن، إضافة إلى أربع حالات في الكفرة، وحالتين في باطن الجبل.