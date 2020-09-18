«مكافحة الأمراض»: 616 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة

قسم عزل في مستشفى طرابلس المركزي، 13 سبتمبر 2020. (صحة الوفاق).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل 616 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 299 حالة شفاء، و13 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وقال المركز في بيانه رقم «194» المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك» إنه تسلم، الخميس، 3217 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد»، ليتبين سلبية 2601 عينة بينها 299 حالة شفاء، وإيجابية 616 بينها 427 حالة جديدة، و189 حالة مخالطة.

وتوزعت العينات التي تسلمها المركز بواقع 1269 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و160 عينة من مختبر المركز المرجعي زليتن، و95 عينة من مختبر فرع المركز الوطني مصراتة، و900 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و196 عينة من مختبر فرع المركز سبها، و400 عينة من مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية.

إضافة إلى 64 عينة من مختبر فرع المركز الزاوية، وثلاث عينات من مختبر فرع المركز طبرق، و11 عينة من مختبر فرع المركز أجدابيا، و23 عينة من مختبر فرع المركز بتازربو، وخمس عينات من مختبر فرع المركز بغدامس، و23 عينة من مختبر فرع المركز بالكفرة، و68 عينة من مختبر مركز البحوث الحيوية بالزنتان.

وبهذا الإعلان، ترتفح حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في عموم ليبيا إلى إجمالي الإصابات 26 ألفًا و438 حالة بينها 11 ألفًا و813 حالة نشطة، و14 ألفًا و207 حالات شفاء، فيما توفي 418 شخصًا جراء الفيروس، الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.